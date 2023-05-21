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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Ренн
Аяччо - Ренн: обзор матча 21 мая 2023
Аяччо
21.05.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 5
Завершен
Ренн
14'
Б. Сантамария
31'
А. Гуири
37'
Ж. Доку
40'
А. Гуири
71'
А. Гуири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Ренн
Замена
А. Хелифа
️️️️
М. Эль-Идрисси
90'
+1
86'
Желтая карточка
Л. Ассиньон
Замена
M. Puch-Herrantz
️️️️
М. Баррето
81'
79'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
К. Токо Экамби
72'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
А. Гуири
72'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Б. Бурижо
71'
ГОЛ! 0:5!
А. Гуири
Пас отдал
Х. Траоре
Замена
T. Strata
️️️️
К. Спадануда
65'
64'
Замена
И. Салах
️️️️
Ж. Доку
63'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Ж. Белосян
Красная карточка
М. Альфонс
61'
Желтая карточка
К. Видаль
57'
Замена
B. Touré
️️️️
М. Сумано
46'
Замена
Р. Нури
️️️️
И. Шегра
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Белосян
40'
ГОЛ! 0:4!
А. Гуири
Пас отдал
Х. Траоре
37'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Доку
Пас отдал
Л. Майер
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Гуири
Пас отдал
К. Токо Экамби
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сантамария
Пас отдал
Л. Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
6
Матье Кутадье
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
21
Иван Шегра
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
36
Lebas da Silva
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
11
Сирил Баяла
ЦФ
10
Ben Touré
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
50
Элиас Дамерги
ВР
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
4-1-3-2
1
Лерой
5
Видаль
2
Альфонс
21
Гонсалес
20
Юсуфф
6
Кутадье
17
Спадануда
4
Баррето
21
Шегра
9
Сумано
9
Эль-Идрисси
4-1-2-3
30
Манданда
14
Траоре
24
Белосян
6
Родон
17
Омари
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
11
Доку
9
Экамби
9
Гуири
9
Эль-Идрисси
35
Хелифа
35
Хелифа
9
Эль-Идрисси
17
Спадануда
23
23
17
Спадануда
4
Баррето
8
8
4
Баррето
21
Шегра
7
Нури
7
Нури
21
Шегра
9
Сумано
10
10
9
Сумано
24
Белосян
22
Ассиньон
22
Ассиньон
24
Белосян
9
Экамби
14
Дуэ
14
Дуэ
9
Экамби
11
Доку
7
Салах
7
Салах
11
Доку
27
Бурижо
29
Тайт
29
Тайт
27
Бурижо
9
Гуири
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
9
Гуири
Остались в запасе
Аяччо
Ренн
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
36
Lebas da Silva
ЦП
11
Сирил Баяла
ЦФ
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
50
Элиас Дамерги
ВР
20
Гела Дуэ
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
36
Lebas da Silva
ЦП
11
Сирил Баяла
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
50
Элиас Дамерги
ВР
20
Гела Дуэ
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Аяччо - Ренн
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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