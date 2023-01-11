Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Реймс
Аяччо - Реймс: обзор матча 11 января 2023
Аяччо
11.01.2023, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 1
Завершен
Реймс
3'
М. Манетси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Реймс
Замена
М. Альфонс
️️️️
Т. Мангани
88'
Замена
К. Видаль
️️️️
С. Баяла
88'
88'
Замена
Р. Гитан
️️️️
Д. Ито
81'
Желтая карточка
М. Аделин
Замена
Ф. Шабролль
️️️️
В. Марчетти
78'
Замена
Ж. Боту
️️️️
М. Эль-Идрисси
77'
77'
Замена
М. Аделин
️️️️
М. Манетси
77'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Ф. Балогун
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
70'
70'
Желтая карточка
Ф. Балогун
Замена
Ю. Белаили
️️️️
Б. Муссити-Око
65'
59'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Зенели
50'
Желтая карточка
Т. де Смет
46'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
А. Флипс
Желтая карточка
Р. Нури
19'
Желтая карточка
М. Юсуфф
16'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Манетси
Пас отдал
Э. Агбаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
11
Сирил Баяла
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
11
Жан Боту
ЛВ
36
Lebas da Silva
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
24
Руан Левин
ЦП
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
11
Камори Думбия
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лерой
21
Гонсалес
5
Диалло
5
Майембо
20
Юсуфф
4
Марчетти
6
Мангани
7
Нури
14
Муссити-Око
9
Эль-Идрисси
11
Баяла
4-2-3-1
23
Диуф
25
Фоке
12
Агбаду
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Манетси
5
Матусива
70
Флипс
10
Ито
9
Зенели
9
Балогун
11
Баяла
5
Видаль
5
Видаль
11
Баяла
6
Мангани
2
Альфонс
2
Альфонс
6
Мангани
4
Марчетти
29
Шабролль
29
Шабролль
4
Марчетти
14
Муссити-Око
11
Белаили
11
Белаили
14
Муссити-Око
9
Эль-Идрисси
11
Боту
11
Боту
9
Эль-Идрисси
70
Флипс
2
Каюсте
2
Каюсте
70
Флипс
5
Манетси
5
Аделин
5
Аделин
5
Манетси
10
Ито
99
Гитан
99
Гитан
10
Ито
9
Зенели
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Зенели
9
Балогун
14
Сирхейс
14
Сирхейс
9
Балогун
Остались в запасе
Аяччо
Реймс
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
36
Lebas da Silva
ЦП
24
Руан Левин
ЦП
1
Патрик Пенц
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
11
Камори Думбия
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
36
Lebas da Silva
ЦП
24
Руан Левин
ЦП
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
11
Камори Думбия
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Аяччо - Реймс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
Новости команд
Все
Аяччо
Реймс
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+