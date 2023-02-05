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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Нант
Аяччо - Нант: обзор матча 05 февраля 2023
Аяччо
05.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 2
Завершен
Нант
64'
Э. Гессан
89'
Л. Бляс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Нант
90'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Д. Хаджам
90'
Замена
С. Корчиа
️️️️
И. Ганаго
89'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Бляс
Красная карточка
И. Диалло
88'
Замена
К. Видаль
️️️️
L. da Silva
85'
75'
Замена
А. Делор
️️️️
М. Мохамед
75'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Ф. Мойе
75'
Замена
М. Коко
️️️️
Э. Гессан
Замена
М. Джитте
️️️️
Ю. Белаили
74'
Замена
К. Спадануда
️️️️
М. Баррето
74'
Замена
Р. Амума
️️️️
М. Эль-Идрисси
74'
64'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гессан
Пас отдал
С. Мутуссами
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
56'
56'
Желтая карточка
Ж. Виктор
Замена
L. da Silva
️️️️
В. Марчетти
29'
Желтая карточка
Ф. Шабролль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
29
Флориан Шабролль
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
11
Сирил Баяла
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
29
Эванн Гессан
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
36
Lebas da Silva
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
2
Мусса Джитте
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лерой
21
Гонсалес
21
Авинел
5
Диалло
20
Юсуфф
4
Марчетти
29
Шабролль
11
Белаили
4
Баррето
9
Эль-Идрисси
11
Баяла
4-1-1-4
40
Лафон
18
Сентонс
21
Кастеллетто
4
Виктор
5
Жиротто
8
Мутуссами
91
Мойе
37
Ганаго
42
Мохамед
3
Хаджам
29
Гессан
5
Видаль
5
Видаль
4
Марчетти
36
36
4
Марчетти
4
Баррето
17
Спадануда
17
Спадануда
4
Баррето
11
Белаили
2
Джитте
2
Джитте
11
Белаили
9
Эль-Идрисси
17
Амума
17
Амума
9
Эль-Идрисси
3
Хаджам
22
Траоре
22
Траоре
3
Хаджам
37
Ганаго
14
Корчиа
14
Корчиа
37
Ганаго
91
Мойе
10
Бляс
10
Бляс
91
Мойе
29
Гессан
97
Коко
97
Коко
29
Гессан
42
Мохамед
9
Делор
9
Делор
42
Мохамед
Остались в запасе
Аяччо
Нант
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Аяччо - Нант
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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