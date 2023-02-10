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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Аяччо
Ницца - Аяччо: обзор матча 10 февраля 2023
Ницца
10.02.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 0
Завершен
Аяччо
3'
Данте
69'
Б. Браими
90'
Б. Браими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Аяччо
ГОЛ! 3:0!
Б. Браими
Пас отдал
Р. Баркли
90'
Замена
П. Росарио
️️️️
А. Рэмзи
85'
82'
Замена
А. Хелифа
️️️️
М. Альфонс
82'
Замена
Р. Левин
️️️️
С. Баяла
Замена
Р. Баркли
️️️️
Г. Лаборд
78'
74'
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Эль-Идрисси
74'
Замена
Р. Амума
️️️️
Р. Нури
ГОЛ! 2:0!
Б. Браими
Пас отдал
С. Диоп
69'
Замена
С. Диоп
️️️️
К. Тюрам
66'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
Х. Будауи
66'
Замена
Б. Браими
️️️️
Б. Буанани
66'
Желтая карточка
Х. Будауи
57'
ГОЛ! 1:0!
Данте
Пас отдал
Б. Буанани
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
7
Рияд Нури
ПВ
11
Сирил Баяла
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
36
Lebas da Silva
ЦП
24
Руан Левин
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
9
Мусса Сумано
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
3
Лотомба
20
Тодибо
4
Данте
33
Менди
19
Тюрам
21
Рэмзи
6
Будауи
26
Буанани
9
Моффи
9
Лаборд
3-2-1-2-2
1
Лерой
21
Гонсалес
2
Альфонс
5
Видаль
20
Юсуфф
21
Авинел
29
Шабролль
7
Нури
4
Баррето
9
Эль-Идрисси
11
Баяла
6
Будауи
55
Ндайшими
55
Ндайшими
6
Будауи
21
Рэмзи
13
Росарио
13
Росарио
21
Рэмзи
9
Лаборд
6
Баркли
6
Баркли
9
Лаборд
19
Тюрам
10
Диоп
10
Диоп
19
Тюрам
26
Буанани
7
Браими
7
Браими
26
Буанани
2
Альфонс
35
Хелифа
35
Хелифа
2
Альфонс
11
Баяла
24
Левин
24
Левин
11
Баяла
7
Нури
17
Амума
17
Амума
7
Нури
9
Эль-Идрисси
2
Джитте
2
Джитте
9
Эль-Идрисси
Остались в запасе
Ницца
Аяччо
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
36
Lebas da Silva
ЦП
11
Жан Боту
ЛВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
36
Lebas da Silva
ЦП
11
Жан Боту
ЛВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ницца - Аяччо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
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