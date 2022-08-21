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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Аяччо
Ренн - Аяччо: обзор матча 21 августа 2022
Ренн
21.08.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Аяччо
18'
М. Терье
62'
А. Теате
57'
М. Эль-Идрисси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Аяччо
90'
+3
Замена
М. Кутадье
️️️️
В. Марчетти
Красная карточка
Л. Угочукву
90'
+1
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Терье
87'
Желтая карточка
Д. Дуэ
86'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ф. Тайт
86'
83'
Замена
К. Видаль
️️️️
Ф. Майембо
Желтая карточка
Б. Сантамария
82'
Вторая желтая
Р. Салин
82'
Желтая карточка
Р. Салин
82'
79'
Желтая карточка
Ф. Майембо
76'
Замена
К. Лячи
️️️️
Т. Мангани
Замена
К. Сулемана
️️️️
Г. Лаборд
72'
Замена
Ж. Доку
️️️️
А. Калимуэндо
63'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Б. Бурижо
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Теате
Пас отдал
Л. Баде
62'
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Эль-Идрисси
Пас отдал
Т. Мангани
46'
Замена
Р. Нури
️️️️
С. Баяла
45'
+4
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
45'
+4
Пенальти не реализован!
Т. Мангани
Желтая карточка
Л. Баде
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
Пас отдал
А. Трюффер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
11
Жан Боту
ЛВ
20
Мохамед Юсуфф
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
4-1-1-2-2
80
Алемдар
3
Трюффер
5
Баде
3
Теате
14
Траоре
7
Сантамария
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
9
Лаборд
15
Калимуэндо
4-1-1-1-3
1
Лерой
5
Майембо
5
Диалло
2
Альфонс
21
Гонсалес
4
Марчетти
6
Мангани
21
Чиминьяни
11
Баяла
9
Эль-Идрисси
17
Амума
29
Тайт
18
Угочукву
18
Угочукву
29
Тайт
27
Бурижо
14
Дуэ
14
Дуэ
27
Бурижо
9
Лаборд
7
Сулемана
7
Сулемана
9
Лаборд
11
Терье
11
Аблин
11
Аблин
11
Терье
15
Калимуэндо
11
Доку
11
Доку
15
Калимуэндо
5
Майембо
5
Видаль
5
Видаль
5
Майембо
6
Мангани
20
Лячи
20
Лячи
6
Мангани
4
Марчетти
6
Кутадье
6
Кутадье
4
Марчетти
11
Баяла
7
Нури
7
Нури
11
Баяла
Остались в запасе
Ренн
Аяччо
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
11
Жан Боту
ЛВ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
11
Жан Боту
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Аяччо
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
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