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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Лилль
Аяччо - Лилль: обзор матча 26 августа 2022
Аяччо
26.08.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 3
Завершен
Лилль
84'
С. Баяла
17'
Ю. Языджи
43'
Ж. Бамба
67'
Т. Джало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Лилль
89'
Пенальти не реализован!
Д. Дэвид
Желтая карточка
С. Баяла
86'
ГОЛ! 1:3!
С. Баяла
84'
77'
Замена
А. Зедадка
️️️️
Исмаили
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
Р. Амума
74'
Замена
К. Лячи
️️️️
В. Марчетти
74'
Желтая карточка
У. Гонсалес
73'
Желтая карточка
Т. Мангани
71'
70'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Э. Жегрова
70'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Ю. Языджи
67'
ГОЛ! 0:3!
Т. Джало
Замена
Ж. Боту
️️️️
М. Эль-Идрисси
63'
Замена
М. Юсуфф
️️️️
М. Альфонс
63'
57'
Желтая карточка
Э. Жегрова
51'
Желтая карточка
Б. Диаките
43'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Бамба
Пас отдал
Исмаили
17'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Языджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
20
Мохамед Юсуфф
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
4-1-1-1-3
1
Лерой
2
Альфонс
5
Майембо
5
Диалло
21
Гонсалес
4
Марчетти
6
Мангани
17
Спадануда
17
Амума
11
Баяла
9
Эль-Идрисси
4-2-3-1
1
Жардим
18
Диаките
6
Фонте
35
Джало
31
Исмаили
21
Андре
7
Гомес
11
Жегрова
97
Языджи
19
Бамба
15
Дэвид
2
Альфонс
20
Юсуфф
20
Юсуфф
2
Альфонс
4
Марчетти
20
Лячи
20
Лячи
4
Марчетти
9
Эль-Идрисси
11
Боту
11
Боту
9
Эль-Идрисси
17
Амума
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
17
Амума
11
Жегрова
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
11
Жегрова
31
Исмаили
80
Зедадка
80
Зедадка
31
Исмаили
97
Языджи
8
Мартен
8
Мартен
97
Языджи
Остались в запасе
Аяччо
Лилль
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
7
Рияд Нури
ПВ
16
Адам Якубек
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
7
Рияд Нури
ПВ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Аяччо - Лилль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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