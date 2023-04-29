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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Аяччо
Лилль - Аяччо: обзор матча 29 апреля 2023
Лилль
29.04.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 33 тур
3 : 0
Завершен
Аяччо
22'
А. Гомеш
33'
А. Гомеш
37'
Р. Кабелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Аяччо
90'
Замена
Ю. Коне
️️️️
В. Марчетти
Замена
К. Балеба
️️️️
А. Гомес
79'
Замена
А. Унас
️️️️
Р. Кабелла
79'
Замена
М. Байо
️️️️
Ж. Бамба
79'
72'
Замена
Р. Нури
️️️️
М. Сумано
72'
Замена
М. Кутадье
️️️️
Т. Мангани
71'
Желтая карточка
К. Спадануда
Замена
Б. Андре
️️️️
А. Гомеш
68'
Замена
Т. Веа
️️️️
Г. Гудмундссон
53'
ГОЛ! 3:0!
Р. Кабелла
Пас отдал
Ж. Бамба
37'
ГОЛ! 2:0!
А. Гомеш
Пас отдал
Р. Кабелла
33'
Желтая карточка
Д. Дэвид
29'
28'
Желтая карточка
М. Сумано
ГОЛ! 1:0!
А. Гомеш
Пас отдал
Р. Кабелла
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
9
Мусса Сумано
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
4-2-3-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
4
Александро
15
Йоро
18
Диаките
7
Гомес
20
Гомеш
19
Бамба
5
Кабелла
11
Жегрова
15
Дэвид
4-1-1-1-3
1
Лерой
20
Юсуфф
21
Гонсалес
5
Видаль
5
Диалло
4
Марчетти
6
Мангани
17
Спадануда
11
Баяла
9
Сумано
9
Эль-Идрисси
20
Гомеш
21
Андре
21
Андре
20
Гомеш
7
Гомес
20
Балеба
20
Балеба
7
Гомес
5
Кабелла
96
Унас
96
Унас
5
Кабелла
3
Гудмундссон
22
Веа
22
Веа
3
Гудмундссон
19
Бамба
18
Байо
18
Байо
19
Бамба
4
Марчетти
99
Коне
99
Коне
4
Марчетти
6
Мангани
6
Кутадье
6
Кутадье
6
Мангани
9
Сумано
7
Нури
7
Нури
9
Сумано
Остались в запасе
Лилль
Аяччо
56
Бенуа Костиль
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лилль - Аяччо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
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