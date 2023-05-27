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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Аяччо
Ланс - Аяччо: обзор матча 27 мая 2023
Ланс
27.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
3 : 0
Завершен
Аяччо
16'
Д. Машадо
22'
А. Томассон
35'
Л. Опенда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Аяччо
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
А. Фульини
82'
Замена
У. Саид
️️️️
Ф. Сотока
82'
73'
Замена
М. Кутадье
️️️️
М. Баррето
73'
Замена
М. Сумано
️️️️
B. Touré
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
69'
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Томассон
69'
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Опенда
68'
67'
Замена
И. Шегра
️️️️
Р. Нури
Желтая карточка
Л. Опенда
57'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Опенда
35'
34'
Желтая карточка
У. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
А. Томассон
Пас отдал
Ф. Медина
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Машадо
Пас отдал
А. Томассон
16'
13'
Желтая карточка
T. Strata
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
4
Микаэль Баррето
АП
7
Рияд Нури
ПВ
10
Ben Touré
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
10
Давид Кошта
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
21
Иван Шегра
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
99
Самед
10
Фульини
42
Фофана
28
Томассон
17
Опенда
7
Сотока
3-3-2-2
1
Лерой
5
Видаль
23
21
Авинел
20
Юсуфф
4
Марчетти
21
Гонсалес
7
Нури
4
Баррето
11
Баяла
10
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
28
Томассон
10
Кошта
10
Кошта
28
Томассон
10
Фульини
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
10
Фульини
7
Сотока
22
Саид
22
Саид
7
Сотока
17
Опенда
16
Букса
16
Букса
17
Опенда
4
Баррето
6
Кутадье
6
Кутадье
4
Баррето
7
Нури
21
Шегра
21
Шегра
7
Нури
10
9
Сумано
9
Сумано
10
Остались в запасе
Ланс
Аяччо
16
Жан-Луис Лека
ВР
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
Статистика матча Ланс - Аяччо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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