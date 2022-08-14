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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Ланс
Аяччо - Ланс: обзор матча 14 августа 2022
Аяччо
14.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Ланс
90'
+3
Желтая карточка
К. Дансо
Замена
С. Авинел
️️️️
У. Гонсалес
85'
Замена
К. Лячи
️️️️
Т. Мангани
85'
85'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
79'
77'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Л. Опенда
76'
Замена
У. Саид
️️️️
Д. Кошта
76'
Замена
Д. Кабо
️️️️
П. Франковски
75'
Желтая карточка
Ф. Сотока
Замена
Р. Нури
️️️️
С. Баяла
66'
Желтая карточка
В. Марчетти
59'
Желтая карточка
С. Баяла
42'
Желтая карточка
Т. Мангани
37'
Желтая карточка
У. Гонсалес
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЛЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ПЗ
4
Микаэль Баррето
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
4
Венсан Марчетти
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЦП
20
Мохамед Юсуфф
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
7
Патрик Берг
ОП
19
Джимми Кабо
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
4-3-3
1
Лерой
5
Диалло
21
Гонсалес
5
Майембо
2
Альфонс
4
Баррето
6
Мангани
4
Марчетти
11
Баяла
14
Муссити-Око
9
Эль-Идрисси
3-3-1-1-2
30
Самба
2
Медина
4
Дансо
24
Гради
19
Франковски
99
Самед
20
Машадо
42
Фофана
10
Кошта
7
Сотока
17
Опенда
21
Гонсалес
21
Авинел
21
Авинел
21
Гонсалес
6
Мангани
20
Лячи
20
Лячи
6
Мангани
11
Баяла
7
Нури
7
Нури
11
Баяла
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
19
Франковски
19
Кабо
19
Кабо
19
Франковски
17
Опенда
37
Ганаго
37
Ганаго
17
Опенда
10
Кошта
22
Саид
22
Саид
10
Кошта
Остались в запасе
Аяччо
Ланс
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЦП
20
Мохамед Юсуфф
ЦП
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
7
Патрик Берг
ОП
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЦП
20
Мохамед Юсуфф
ЦП
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
7
Патрик Берг
ОП
Статистика матча Аяччо - Ланс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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