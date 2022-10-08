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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Аяччо
Марсель - Аяччо: обзор матча 08 октября 2022
Марсель
08.10.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 2
Завершен
Аяччо
15'
Д. Пайет (П)
25'
Б. Муссити-Око
47'
Л. Балерди (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Аяччо
89'
Замена
К. Видаль
️️️️
У. Гонсалес
89'
Замена
Т. Мангани
️️️️
В. Марчетти
87'
Желтая карточка
У. Гонсалес
Замена
Б. Дьенг
️️️️
И. Каборе
77'
74'
Замена
Ж. Боту
️️️️
Б. Муссити-Око
74'
Замена
М. Альфонс
️️️️
С. Баяла
60'
Замена
И. Диалло
️️️️
Ю. Коне
Замена
А. Арит
️️️️
А. Санчес
57'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Д. Пайет
57'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Жерсон
57'
47'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Л. Балерди
Замена
Ж. Верету
️️️️
П. Гуйе
46'
25'
ГОЛ! 1:1!
Б. Муссити-Око
Пас отдал
В. Марчетти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Пайет
15'
11'
Желтая карточка
Ю. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
13
Пау Лопес
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
11
Жан Боту
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
3-3-2-1-1
36
Бланко
99
Мбемба
2
Жиго
26
Балерди
17
Тавареш
18
Гуйе
12
Каборе
21
Ронжье
8
Жерсон
10
Пайет
4
Санчес
4-1-1-1-3
1
Лерой
20
Юсуфф
21
Авинел
99
Коне
21
Гонсалес
4
Марчетти
6
Кутадье
7
Нури
11
Баяла
9
Эль-Идрисси
14
Муссити-Око
18
Гуйе
17
Верету
17
Верету
18
Гуйе
4
Санчес
77
Арит
77
Арит
4
Санчес
10
Пайет
7
Ундер
7
Ундер
10
Пайет
12
Каборе
9
Дьенг
9
Дьенг
12
Каборе
8
Жерсон
97
Суарес
97
Суарес
8
Жерсон
99
Коне
5
Диалло
5
Диалло
99
Коне
11
Баяла
2
Альфонс
2
Альфонс
11
Баяла
21
Гонсалес
5
Видаль
5
Видаль
21
Гонсалес
4
Марчетти
6
Мангани
6
Мангани
4
Марчетти
14
Муссити-Око
11
Боту
11
Боту
14
Муссити-Око
Остались в запасе
Марсель
Аяччо
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
13
Пау Лопес
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
Главный тренер
Игор Тудор
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
13
Пау Лопес
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Марсель - Аяччо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
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