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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Аяччо
Брест - Аяччо: обзор матча 18 сентября 2022
Брест
18.09.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 1
Завершен
Аяччо
65'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Аяччо
75'
Замена
Т. Мангани
️️️️
Р. Амума
Замена
У. Маньетти
️️️️
П. Лис-Мелу
70'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
М. Лаж
69'
Замена
С. Мунье
️️️️
И. Слимани
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
Р. Амума
Пас отдал
Р. Нури
Желтая карточка
А. Дари
64'
59'
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
Й. Тузгар
59'
Замена
Р. Нури
️️️️
С. Баяла
55'
Замена
К. Видаль
️️️️
У. Гонсалес
Замена
И. Кардона
️️️️
М. Камара
54'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Амума
Желтая карточка
Ж. Дюверн
42'
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Н. Фадиджа
33'
30'
Желтая карточка
И. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
11
Сирил Баяла
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Аяччо
5
Клеман Видаль
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
3
Брассье
5
Шардонне
20
Дари
27
Фадиджа
45
Камара
33
Лис-Мелу
93
Белькебла
9
Онора
28
Лаж
19
Слимани
4-1-1-1-3
1
Лерой
2
Альфонс
5
Диалло
21
Гонсалес
21
Авинел
4
Марчетти
6
Кутадье
21
Чиминьяни
17
Амума
7
Тузгар
11
Баяла
27
Фадиджа
93
Дюверн
93
Дюверн
27
Фадиджа
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
8
Маньетти
33
Лис-Мелу
28
Лаж
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
28
Лаж
19
Слимани
9
Мунье
9
Мунье
19
Слимани
45
Камара
7
Кардона
7
Кардона
45
Камара
21
Гонсалес
5
Видаль
5
Видаль
21
Гонсалес
17
Амума
6
Мангани
6
Мангани
17
Амума
11
Баяла
7
Нури
7
Нури
11
Баяла
7
Тузгар
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
7
Тузгар
Остались в запасе
Брест
Аяччо
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
20
Казим Лячи
ЦП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Остались в запасе
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
20
Казим Лячи
ЦП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Брест - Аяччо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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