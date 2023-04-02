Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Аяччо
Клермон - Аяччо: обзор матча 02 апреля 2023
Клермон
02.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 1
Завершен
Аяччо
60'
Г. Кюи (П)
90+3'
Г. Кюи (П)
25'
М. Эль-Идрисси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Аяччо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Кюи
90'
+3
90'
+3
Замена
Р. Левин
️️️️
М. Эль-Идрисси
90'
+2
Желтая карточка
М. Кутадье
90'
+1
Желтая карточка
М. Альфонс
83'
Желтая карточка
Б. Лерой
82'
Замена
Т. Мангани
️️️️
Р. Нури
Замена
А. Маурер
️️️️
Э. Рашани
81'
81'
Замена
С. Авинел
️️️️
К. Спадануда
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
81'
Замена
Ф. Ожье
️️️️
А. Сейду
81'
76'
Красная карточка
М. Юсуфф
Желтая карточка
А. Сейду
72'
65'
Замена
М. Юсуфф
️️️️
Ю. Коне
65'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
М. Сумано
Замена
М. Кофрие
️️️️
Ш. Умар Конате
64'
60'
Желтая карточка
К. Видаль
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кюи
60'
58'
Желтая карточка
М. Сумано
Замена
М. Чам
️️️️
С. Хауи
58'
Желтая карточка
Ш. Умар Конате
54'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Идрисси
Пас отдал
К. Спадануда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
6
Матье Кутадье
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
24
Stan Berkani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
70
Мухаммед Чам
АП
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
24
Руан Левин
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Мори
30
Боржес
25
Конате
24
Ветеска
36
Сейду
25
Гастьен
25
Гоналон
26
Аллевина
19
Рашани
10
Хауи
99
Кюи
4-1-3-2
1
Лерой
5
Видаль
99
Коне
5
Майембо
2
Альфонс
6
Кутадье
7
Нури
4
Баррето
17
Спадануда
9
Эль-Идрисси
9
Сумано
25
Конате
5
Кофрие
5
Кофрие
25
Конате
36
Сейду
21
Ожье
21
Ожье
36
Сейду
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
19
Рашани
92
Маурер
92
Маурер
19
Рашани
10
Хауи
70
Чам
70
Чам
10
Хауи
17
Спадануда
21
Авинел
21
Авинел
17
Спадануда
99
Коне
20
Юсуфф
20
Юсуфф
99
Коне
7
Нури
6
Мангани
6
Мангани
7
Нури
9
Эль-Идрисси
24
Левин
24
Левин
9
Эль-Идрисси
9
Сумано
7
Тузгар
7
Тузгар
9
Сумано
Остались в запасе
Клермон
Аяччо
12
Упарин Джоко
ВР
71
Оливье Камдем
ПЗ
24
Stan Berkani
ЦП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
71
Оливье Камдем
ПЗ
24
Stan Berkani
ЦП
91
Жереми Бела
ЛВ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Клермон - Аяччо
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
Новости команд
Все
Клермон
Аяччо
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+