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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Аяччо
ПСЖ - Аяччо: обзор матча 13 мая 2023
ПСЖ
13.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 35 тур
5 : 0
Завершен
Аяччо
22'
Ф. Руис
33'
А. Хакими
47'
К. Мбаппе
54'
К. Мбаппе
73'
М. Юсуфф (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Аяччо
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Х. Бернат
83'
Замена
К. Солер
️️️️
У. Экитике
83'
83'
Замена
Ф. Шабролль
️️️️
М. Баррето
80'
Красная карточка
Т. Мангани
Желтая карточка
Маркиньос
78'
78'
Желтая карточка
В. Марчетти
Красная карточка
А. Хакими
77'
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
М. Юсуфф
73'
71'
Замена
М. Альфонс
️️️️
И. Диалло
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
Д. Перейра
70'
64'
Замена
Р. Нури
️️️️
М. Эль-Идрисси
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Ф. Руис
64'
Замена
Витинья
️️️️
М. Верратти
64'
63'
Замена
И. Шегра
️️️️
К. Спадануда
63'
Замена
М. Сумано
️️️️
М. Кутадье
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
54'
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
У. Экитике
47'
ГОЛ! 2:0!
А. Хакими
33'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Руис
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Шериф Нхага
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
21
Иван Шегра
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
24
Бернат
5
Маркиньос
93
Рамос
2
Хакими
2
Перейра
6
Верратти
8
Руис
10
Месси
22
Экитике
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
16
Соллакаро
20
Юсуфф
5
Видаль
5
Диалло
21
Авинел
4
Марчетти
6
Мангани
6
Кутадье
4
Баррето
17
Спадануда
9
Эль-Идрисси
2
Перейра
3
Битшиабу
3
Битшиабу
2
Перейра
24
Бернат
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
24
Бернат
6
Верратти
17
Витинья
17
Витинья
6
Верратти
22
Экитике
18
Солер
18
Солер
22
Экитике
8
Руис
8
Саншеш
8
Саншеш
8
Руис
5
Диалло
2
Альфонс
2
Альфонс
5
Диалло
4
Баррето
29
Шабролль
29
Шабролль
4
Баррето
9
Эль-Идрисси
7
Нури
7
Нури
9
Эль-Идрисси
6
Кутадье
9
Сумано
9
Сумано
6
Кутадье
17
Спадануда
21
Шегра
21
Шегра
17
Спадануда
Остались в запасе
ПСЖ
Аяччо
15
Серхио Рико
ВР
13
Шериф Нхага
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
13
Шериф Нхага
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча ПСЖ - Аяччо
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
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