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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Монпелье
Аяччо - Монпелье: обзор матча 12 марта 2023
Аяччо
12.03.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
68'
Э. Ваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Монпелье
Желтая карточка
У. Гонсалес
90'
+2
87'
Замена
В. Жермен
️️️️
Т. Саванье
Замена
У. Гонсалес
️️️️
К. Видаль
79'
Замена
М. Сумано
️️️️
Ю. Белаили
79'
72'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
Ф. Мауасса
Замена
К. Спадануда
️️️️
С. Баяла
71'
68'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ваи
Пас отдал
Т. Саванье
61'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
А. Норден
61'
Замена
Э. Ваи
️️️️
В. Хазри
58'
Желтая карточка
Т. Саванье
Замена
Р. Нури
️️️️
М. Джитте
54'
32'
Желтая карточка
А. Норден
Желтая карточка
М. Юсуфф
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Матье Кутадье
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
11
Сирил Баяла
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
24
Руан Левин
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-2-3
1
Лерой
5
Видаль
21
Авинел
5
Диалло
20
Юсуфф
6
Кутадье
11
Белаили
4
Баррето
2
Джитте
9
Эль-Идрисси
11
Баяла
3-3-2-1-1
23
Леком
4
Силла
6
Жульен
4
Куяте
77
Сако
13
Шотар
27
Мауасса
4
Ферри
10
Саванье
70
Норден
10
Хазри
5
Видаль
21
Гонсалес
21
Гонсалес
5
Видаль
11
Баяла
17
Спадануда
17
Спадануда
11
Баяла
2
Джитте
7
Нури
7
Нури
2
Джитте
11
Белаили
9
Сумано
9
Сумано
11
Белаили
27
Мауасса
8
Фаяд
8
Фаяд
27
Мауасса
70
Норден
45
Мавидиди
45
Мавидиди
70
Норден
10
Хазри
11
Ваи
11
Ваи
10
Хазри
10
Саванье
98
Жермен
98
Жермен
10
Саванье
Остались в запасе
Аяччо
Монпелье
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
24
Руан Левин
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
21
Бингуру Камара
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
24
Руан Левин
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
Статистика матча Аяччо - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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