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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Аяччо
Лорьян - Аяччо: обзор матча 19 февраля 2023
Лорьян
19.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 0
Завершен
Аяччо
6'
Б. Дьенг (П)
43'
Р. Февр
58'
Ж. Понко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Аяччо
87'
Замена
Ж. Боту
️️️️
С. Баяла
Замена
С. Дукуре
️️️️
И. Коне
85'
77'
Замена
Р. Левин
️️️️
Р. Амума
Замена
А. Аушиш
️️️️
Ж. Понко
74'
Замена
С. Диарра
️️️️
Р. Февр
74'
Замена
Л. Абержель
️️️️
Э. Ле Фе
65'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Б. Дьенг
65'
62'
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Сумано
ГОЛ! 3:0!
Ж. Понко
Пас отдал
Б. Дьенг
58'
49'
Желтая карточка
К. Видаль
ГОЛ! 2:0!
Р. Февр
Пас отдал
Э. Ле Фе
43'
28'
Желтая карточка
М. Юсуфф
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Дьенг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
4
Микаэль Баррето
АП
11
Сирил Баяла
ЦФ
9
Мусса Сумано
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
19
Лоран Абержель
ОП
44
Айман Кари
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
11
Тео Ле Бри
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
36
Lebas da Silva
ЦП
24
Руан Левин
ЦП
2
Мусса Джитте
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Манноне
25
Ле Гофф
3
Тальби
24
Калюлю
18
Мейте
17
Макенго
28
Ле Фе
21
Понко
21
Февр
28
Коне
9
Дьенг
3-3-1-3
1
Лерой
5
Видаль
2
Альфонс
21
Гонсалес
20
Юсуфф
4
Марчетти
21
Авинел
4
Баррето
17
Амума
9
Сумано
11
Баяла
28
Ле Фе
19
Абержель
19
Абержель
28
Ле Фе
21
Понко
24
Аушиш
24
Аушиш
21
Понко
9
Дьенг
11
Ле Бри
11
Ле Бри
9
Дьенг
21
Февр
25
Диарра
25
Диарра
21
Февр
28
Коне
22
Дукуре
22
Дукуре
28
Коне
17
Амума
24
Левин
24
Левин
17
Амума
11
Баяла
11
Боту
11
Боту
11
Баяла
9
Сумано
2
Джитте
2
Джитте
9
Сумано
Остались в запасе
Лорьян
Аяччо
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
44
Айман Кари
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
36
Lebas da Silva
ЦП
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
44
Айман Кари
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
36
Lebas da Silva
ЦП
Статистика матча Лорьян - Аяччо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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