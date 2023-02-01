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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Аяччо
Анжер - Аяччо: обзор матча 01 февраля 2023
Анжер
01.02.2023, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 2
Завершен
Аяччо
13'
А. Сима
65'
М. Сумано
90+4'
М. Эль-Идрисси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Аяччо
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Эль-Идрисси
Пас отдал
М. Баррето
Замена
Д. Мбок
️️️️
А. Эну
87'
86'
Замена
К. Спадануда
️️️️
Ю. Белаили
Замена
Х. Шабанович
️️️️
А. Салама
82'
Красная карточка
С. Думбия
78'
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Сумано
Пас отдал
Ю. Белаили
64'
Замена
М. Сумано
️️️️
С. Баяла
64'
Замена
Ф. Шабролль
️️️️
Т. Мангани
Замена
С. Тиуб
️️️️
А. Сима
62'
Желтая карточка
А. Салама
57'
46'
Замена
М. Баррето
️️️️
Р. Нури
45'
+1
Желтая карточка
И. Диалло
21'
Желтая карточка
В. Марчетти
ГОЛ! 1:0!
А. Сима
Пас отдал
Н. Бенталеб
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Анжер
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
7
Джейсон Мбок
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
36
Lebas da Silva
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
9
Мусса Сумано
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Бернардони
21
Думбия
16
Блажич
22
Хунтонджи
7
Валери
3
Менди
6
Бенталеб
8
Абделли
19
Сима
19
Салама
23
Эну
4-1-1-2-2
16
Соллакаро
20
Юсуфф
5
Диалло
21
Гонсалес
21
Авинел
4
Марчетти
6
Мангани
7
Нури
11
Белаили
11
Баяла
9
Эль-Идрисси
19
Салама
24
Шабанович
24
Шабанович
19
Салама
23
Эну
7
Мбок
7
Мбок
23
Эну
19
Сима
9
Тиуб
9
Тиуб
19
Сима
6
Мангани
29
Шабролль
29
Шабролль
6
Мангани
7
Нури
4
Баррето
4
Баррето
7
Нури
11
Белаили
17
Спадануда
17
Спадануда
11
Белаили
11
Баяла
9
Сумано
9
Сумано
11
Баяла
Остались в запасе
Анжер
Аяччо
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Абдель Буазама
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
36
Lebas da Silva
ЦП
11
Жан Боту
ЛВ
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
36
Lebas da Silva
ЦП
11
Жан Боту
ЛВ
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Анжер - Аяччо
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
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