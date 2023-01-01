Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Аяччо
Тулуза - Аяччо: обзор матча 01 января 2023
Тулуза
01.01.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 0
Завершен
Аяччо
46'
Р. Ратао
62'
Б. Дежегере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Аяччо
Желтая карточка
Т. Даллинга
90'
+4
90'
+1
Замена
М. Альфонс
️️️️
Р. Нури
Замена
К. Мависса Элеби
️️️️
М. Диарра
83'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Р. Ратао
79'
78'
Желтая карточка
Б. Муссити-Око
72'
Замена
С. Баяла
️️️️
Ю. Белаили
72'
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
Й. Тузгар
Замена
Т. Даллинга
️️️️
А. Онаиву
70'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Б. Дежегере
70'
ГОЛ! 2:0!
Б. Дежегере
Пас отдал
Р. Ратао
62'
59'
Замена
Ф. Майембо
️️️️
Ю. Коне
Желтая карточка
Б. Дежегере
56'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ратао
Пас отдал
Б. Дежегере
46'
46'
Замена
Т. Мангани
️️️️
М. Эль-Идрисси
Желтая карточка
Б. ван ден Бомен
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
44
Эди Зулиани
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
11
Сирил Баяла
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
4-4-1-1
1
Дюпе
4
Силла
24
Руо
2
Николайсен
24
Диарра
19
Дежегере
8
ван ден Бомен
8
Шаиби
6
Спирингс
9
Ратао
45
Онаиву
4-1-1-2-2
1
Лерой
20
Юсуфф
5
Диалло
99
Коне
21
Гонсалес
4
Марчетти
6
Кутадье
7
Нури
11
Белаили
7
Тузгар
9
Эль-Идрисси
24
Диарра
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
24
Диарра
9
Ратао
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
9
Ратао
19
Дежегере
7
Абухляль
7
Абухляль
19
Дежегере
45
Онаиву
27
Даллинга
27
Даллинга
45
Онаиву
7
Нури
2
Альфонс
2
Альфонс
7
Нури
99
Коне
5
Майембо
5
Майембо
99
Коне
9
Эль-Идрисси
6
Мангани
6
Мангани
9
Эль-Идрисси
11
Белаили
11
Баяла
11
Баяла
11
Белаили
7
Тузгар
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
7
Тузгар
Остались в запасе
Тулуза
Аяччо
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Тулуза - Аяччо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Тулуза
Аяччо
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+