Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Ницца
Аяччо - Ницца: обзор матча 11 сентября 2022
Аяччо
11.09.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
65'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Ницца
90'
+2
Замена
Р. Илие
️️️️
С. Диоп
89'
Желтая карточка
Р. Баркли
Замена
️️️️
И. Диалло
81'
Замена
К. Лячи
️️️️
М. Кутадье
81'
80'
Желтая карточка
М. Бар
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
Й. Тузгар
74'
Замена
М. Баррето
️️️️
Р. Амума
74'
71'
Замена
Х. Будауи
️️️️
А. Бека-Бека
71'
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Делор
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Делор
Пас отдал
К. Тюрам
61'
Желтая карточка
Ж. Лотомба
58'
Желтая карточка
Данте
53'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
Желтая карточка
В. Марчетти
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
10
Софьян Диоп
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Жан Боту
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
7
Рияд Нури
ПВ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
4-1-2-1-3
1
Лерой
2
Альфонс
21
Авинел
5
Диалло
5
Видаль
4
Марчетти
6
Кутадье
6
Мангани
17
Спадануда
17
Амума
11
Баяла
7
Тузгар
4-2-1-3
1
Шмейхель
3
Лотомба
4
Данте
20
Тодибо
26
Бар
19
Тюрам
6
Бека-Бека
10
Диоп
9
Делор
9
Лаборд
19
Пепе
6
Кутадье
20
Лячи
20
Лячи
6
Кутадье
17
Амума
4
Баррето
4
Баррето
17
Амума
7
Тузгар
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
7
Тузгар
9
Делор
6
Баркли
6
Баркли
9
Делор
6
Бека-Бека
6
Будауи
6
Будауи
6
Бека-Бека
10
Диоп
8
Илие
8
Илие
10
Диоп
Остались в запасе
Аяччо
Ницца
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Жан Боту
ЛВ
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Жан Боту
ЛВ
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Аяччо - Ницца
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
Новости команд
Все
Аяччо
Ницца
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+