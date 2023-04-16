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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Аяччо
Страсбур - Аяччо: обзор матча 16 апреля 2023
Страсбур
16.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 1
Завершен
Аяччо
26'
К. Гамейро (П)
71'
Х. Диарра
89'
Ю. Сузуки
76'
М. Баррето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Аяччо
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Коне
ГОЛ! 3:1!
Ю. Сузуки
Пас отдал
И. Сиссоко
89'
83'
Желтая карточка
И. Диалло
Желтая карточка
С. Прсич
78'
76'
ГОЛ! 2:1!
М. Баррето
Пас отдал
В. Марчетти
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
К. Гамейро
75'
ГОЛ! 2:0!
Х. Диарра
71'
70'
Желтая карточка
С. Авинел
66'
Замена
В. Марчетти
️️️️
М. Кутадье
65'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
С. Баяла
63'
Желтая карточка
М. Кутадье
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Беллегард
63'
Замена
Х. Диарра
️️️️
Л. Мотиба
62'
57'
Замена
Р. Нури
️️️️
М. Эль-Идрисси
Замена
С. Прсич
️️️️
Ж. Аолу
57'
56'
Замена
Р. Амума
️️️️
К. Спадануда
34'
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Гамейро
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
70
Нордин Кандиль
АП
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
29
Флориан Шабролль
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
3-3-2-2
26
Селс
4
Джику
6
Дукуре
23
Соболь
5
Перрен
14
Аолу
24
Жилберт
8
Сансон
27
Беллегард
35
Мотиба
9
Гамейро
4-2-2-2
1
Лерой
21
Авинел
21
Гонсалес
99
Коне
5
Диалло
6
Мангани
6
Кутадье
4
Баррето
17
Спадануда
11
Баяла
9
Эль-Идрисси
27
Беллегард
28
Сиссоко
28
Сиссоко
27
Беллегард
35
Мотиба
19
Диарра
19
Диарра
35
Мотиба
14
Аолу
14
Прсич
14
Прсич
14
Аолу
9
Гамейро
14
Сузуки
14
Сузуки
9
Гамейро
6
Кутадье
4
Марчетти
4
Марчетти
6
Кутадье
9
Эль-Идрисси
7
Нури
7
Нури
9
Эль-Идрисси
11
Баяла
7
Тузгар
7
Тузгар
11
Баяла
17
Спадануда
17
Амума
17
Амума
17
Спадануда
Остались в запасе
Страсбур
Аяччо
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
70
Нордин Кандиль
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
70
Нордин Кандиль
АП
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Страсбур - Аяччо
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
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