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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Лион
Аяччо - Лион: обзор матча 29 января 2023
Аяччо
29.01.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 2
Завершен
Лион
20'
Й. Лепенан
71'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Лион
Замена
М. Сумано
️️️️
М. Эль-Идрисси
81'
Замена
Ф. Шабролль
️️️️
В. Марчетти
81'
79'
Замена
У. Ауа
️️️️
Б. Барколя
75'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Д. Ловрен
75'
Замена
Т. Мендес
️️️️
К. Толиссо
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
Н. Тальяфико
70'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Замена
Ж. Боту
️️️️
Б. Муссити-Око
70'
57'
Желтая карточка
С. Кумбеди
Замена
Р. Нури
️️️️
С. Баяла
54'
53'
Желтая карточка
А. Лопеш
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
53'
Желтая карточка
У. Гонсалес
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
Й. Лепенан
Пас отдал
Б. Барколя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
24
Руан Левин
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
36
Lebas da Silva
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Соллакаро
5
Диалло
21
Авинел
21
Гонсалес
20
Юсуфф
4
Марчетти
6
Мангани
11
Белаили
11
Баяла
9
Эль-Идрисси
14
Муссити-Око
4-1-2-2-1
1
Лопеш
26
Кумбеди
6
Ловрен
20
Дьоманде
3
Тальяфико
8
Лепенан
8
Какере
8
Толиссо
10
Шерки
29
Барколя
91
Ляказетт
4
Марчетти
29
Шабролль
29
Шабролль
4
Марчетти
14
Муссити-Око
11
Боту
11
Боту
14
Муссити-Око
11
Баяла
7
Нури
7
Нури
11
Баяла
9
Эль-Идрисси
9
Сумано
9
Сумано
9
Эль-Идрисси
6
Ловрен
17
Боатенг
17
Боатенг
6
Ловрен
8
Толиссо
23
Мендес
23
Мендес
8
Толиссо
29
Барколя
10
Ауа
10
Ауа
29
Барколя
Остались в запасе
Аяччо
Лион
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
24
Руан Левин
ЦП
36
Lebas da Silva
ЦП
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
24
Руан Левин
ЦП
36
Lebas da Silva
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Аяччо - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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