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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Тулуза
Аяччо - Тулуза: обзор матча 07 мая 2023
Аяччо
07.05.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Тулуза
Замена
С. Баяла
️️️️
К. Спадануда
88'
83'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Ф. Шаиби
83'
Замена
С. Хамулич
️️️️
Т. Даллинга
73'
Замена
В. Сьерро
️️️️
С. Спирингс
72'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
З. Абухляль
Желтая карточка
В. Марчетти
69'
Желтая карточка
Т. Мангани
64'
Замена
И. Шегра
️️️️
Р. Нури
62'
Замена
М. Сумано
️️️️
Р. Амума
62'
Замена
М. Альфонс
️️️️
Ю. Коне
62'
58'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Б. Дежегере
Желтая карточка
У. Гонсалес
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
9
Мусса Сумано
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
21
Иван Шегра
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Соллакаро
21
Гонсалес
5
Видаль
99
Коне
20
Юсуфф
4
Марчетти
6
Кутадье
6
Мангани
17
Спадануда
7
Нури
17
Амума
4-4-1-1
1
Дюпе
3
Деслер
24
Руо
2
Николайсен
17
Суасо
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
8
Шаиби
19
Дежегере
7
Абухляль
27
Даллинга
99
Коне
2
Альфонс
2
Альфонс
99
Коне
17
Амума
9
Сумано
9
Сумано
17
Амума
17
Спадануда
11
Баяла
11
Баяла
17
Спадануда
7
Нури
21
Шегра
21
Шегра
7
Нури
6
Спирингс
4
Сьерро
4
Сьерро
6
Спирингс
19
Дежегере
9
Ратао
9
Ратао
19
Дежегере
7
Абухляль
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
7
Абухляль
27
Даллинга
10
Хамулич
10
Хамулич
27
Даллинга
8
Шаиби
45
Онаиву
45
Онаиву
8
Шаиби
Остались в запасе
Аяччо
Тулуза
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Аяччо - Тулуза
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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