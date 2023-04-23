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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Брест
Аяччо - Брест: обзор матча 23 апреля 2023
Аяччо
23.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 0
Завершен
Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Брест
Замена
С. Авинел
️️️️
И. Диалло
85'
82'
Замена
У. Маньетти
️️️️
Х. Белькебла
82'
Замена
А. Элис
️️️️
Ж. ле Дуарон
71'
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
М. Камара
71'
Замена
М. Лаж
️️️️
Р. дель Кастильо
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
68'
Красная карточка
Й. Тузгар
66'
Замена
К. Спадануда
️️️️
Р. Амума
62'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
Ю. Белаили
62'
62'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ф. Онора
34'
Желтая карточка
М. Камара
29'
Желтая карточка
С. Мунье
Желтая карточка
И. Диалло
27'
Замена
С. Баяла
️️️️
М. Баррето
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
11
Сирил Баяла
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
4-1-1-2-2
1
Лерой
5
Видаль
5
Диалло
21
Гонсалес
99
Коне
4
Марчетти
6
Мангани
11
Белаили
4
Баррето
17
Амума
9
Эль-Идрисси
4-3-1-2
40
Бизот
27
Фадиджа
5
Шардонне
93
Дюверн
3
Брассье
45
Камара
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
9
Онора
9
Мунье
9
ле Дуарон
5
Диалло
21
Авинел
21
Авинел
5
Диалло
17
Амума
17
Спадануда
17
Спадануда
17
Амума
4
Баррето
11
Баяла
11
Баяла
4
Баррето
11
Белаили
7
Тузгар
7
Тузгар
11
Белаили
93
Белькебла
8
Маньетти
8
Маньетти
93
Белькебла
45
Камара
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
45
Камара
9
Онора
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
9
Онора
дель Кастильо
28
Лаж
28
Лаж
дель Кастильо
9
ле Дуарон
17
Элис
17
Элис
9
ле Дуарон
Остались в запасе
Аяччо
Брест
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
9
Мусса Сумано
ЦФ
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
9
Мусса Сумано
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Аяччо - Брест
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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