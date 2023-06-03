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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Марсель
Аяччо - Марсель: обзор матча 03 июня 2023
Аяччо
03.06.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
88'
К. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Марсель
Желтая карточка
М. Сумано
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
К. Видаль
88'
Замена
Т. Мангани
️️️️
М. Кутадье
82'
80'
Замена
Ф. Режис Муг
️️️️
Р. Малиновский
Замена
М. Сумано
️️️️
B. Touré
77'
Замена
M. Puch-Herrantz
️️️️
И. Диалло
77'
Замена
T. Strata
️️️️
В. Марчетти
69'
Замена
И. Шегра
️️️️
Р. Нури
69'
65'
Замена
Витинья
️️️️
А. Санчес
64'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Ж. Клосс
64'
Замена
Э. Байи
️️️️
Л. Балерди
46'
Замена
П. Лопес
️️️️
Р. Бланко
21'
Желтая карточка
Л. Балерди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
7
Рияд Нури
ПВ
10
Ben Touré
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
21
Иван Шегра
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лерой
21
Гонсалес
5
Видаль
5
Диалло
20
Юсуфф
4
Марчетти
6
Кутадье
4
Баррето
7
Нури
11
Баяла
10
3-2-2-2-1
36
Бланко
12
Каборе
99
Мбемба
26
Балерди
92
Клосс
23
Колашинац
6
Гендузи
17
Верету
7
Ундер
17
Малиновский
4
Санчес
4
Марчетти
23
23
4
Марчетти
6
Кутадье
6
Мангани
6
Мангани
6
Кутадье
5
Диалло
8
8
5
Диалло
7
Нури
21
Шегра
21
Шегра
7
Нури
10
9
Сумано
9
Сумано
10
36
Бланко
13
Лопес
13
Лопес
36
Бланко
92
Клосс
17
Тавареш
17
Тавареш
92
Клосс
26
Балерди
3
Байи
3
Байи
26
Балерди
17
Малиновский
77
Муг
77
Муг
17
Малиновский
4
Санчес
9
Витинья
9
Витинья
4
Санчес
Остались в запасе
Аяччо
Марсель
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
Остались в запасе
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Аяччо - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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