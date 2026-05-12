«Локомотив» рассмотрит трансфер полузащитника «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин находится в списке «Локомотива» на усиление летом.

Москвичи давно следят за полузащитником, выросшим в академии красно-зеленых до продажи в «Зенит» за 20 миллионов рублей в 2019 году.

Щетинин нравится главному тренеру москвичей Михаилу Галактионову, хотевшему видеть игрока в команде еще прошлым летом, но тогда сделку заблокировал «Ростов».

24-летний хавбек в этом сезоне провел за клуб 35 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.