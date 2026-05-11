«Ростов» и «Оренбург» гарантировали себе места в РПЛ-2026/27

Определились еще две команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ. Это «Ростов» и «Оренбург».

Ростовчане сегодня победили «Акрон» и финишируют на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Оренбург» также гарантировал себе место в новом сезоне. Клуб не опустится в зону переходных матчей, поскольку в последнем туре прямые соперники оренбуржцев по выживанию – «Крылья Советов» и «Акрон» – будут играть друг с другом.

Единственный вылетевший клуб из РПЛ на данный момент – «Сочи».