Гусев назвал своего тренера-учителя: «Это родной мне человек»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев рассказал, у кого учился тренерскому мастерству.
«Я понимаю, что мне второй раз предоставляется шанс. Наверное, это мой тренерский путь.
Абсолютно точно я ученик Валерия Георгиевича Газзаева. Даже больше. Я с ним постоянно на связи, постоянно советуюсь с ним. Это родной мне человек.
Когда мне что-то непонятно или трудно, это первый человек, к которому я обращаюсь», – заявил 48-летний специалист.
- Гусев уже был и.о. главного тренера «Динамо» в мае после увольнения Марцела Лички.
- Тогда под его руководством москвичи одержали три победы и потерпели одно поражение.
- Соперники столичной команды до конца года – «Динамо Мх» (23 ноября), «Ахмат» (30 ноября) и «Спартак» (6 декабря) в РПЛ, а также «Зенит» (27 ноября) в FONBET Кубке России.
Источник: «Р-Спорт»