Гусев назвал своего тренера-учителя: «Это родной мне человек»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев рассказал, у кого учился тренерскому мастерству.

«Я понимаю, что мне второй раз предоставляется шанс. Наверное, это мой тренерский путь.

Абсолютно точно я ученик Валерия Георгиевича Газзаева. Даже больше. Я с ним постоянно на связи, постоянно советуюсь с ним. Это родной мне человек.

Когда мне что-то непонятно или трудно, это первый человек, к которому я обращаюсь», – заявил 48-летний специалист.