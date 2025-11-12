Введите ваш ник на сайте
  Стали известны стартовые составы на матч Россия – Перу: 12 ноября

Стали известны стартовые составы на матч Россия – Перу: 12 ноября

Сегодня, 18:34
5

Стал известен стартовый состав на товарищеский матч в котором сыграют Россия и Перу. Игра состоится 12 ноября, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Основной состав: Сафонов, Вахания, Мелeхин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев, Головин (к).

Запасные: Бориско, Гудиев, Дивеев, Лукин, Литвинов, Круговой, Кисляк, Бевеев, Черников, Обляков, Глебов, Садулаев, Фомин, Глушенков, Тюкавин.

Главный тренер: Валерий Карпин

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Перу Россия
Комментарии (5)
...уефан
1762962721
..."Танцуют все!" "За чей счёт банкет?"(с)...
Ответить
Дубина
1762964398
А Перу где состав?? Сайт катится на ДНО.
Ответить
Дубина
1762964432
А Иран причем?
Ответить
Интерес
1762967453
Как я и предполагал эту подлянку, во втором матче выйдут 6 футболистов ЦСКА.До кучи-"балтийцы".Ну если всё сегодня сложится удачно.Иначе придётся и сегодня "чужаков" подпускать.
Ответить
