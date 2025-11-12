Стал известен стартовый состав на товарищеский матч в котором сыграют Россия и Перу. Игра состоится 12 ноября, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Основной состав: Сафонов, Вахания, Мелeхин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев, Головин (к).

Запасные: Бориско, Гудиев, Дивеев, Лукин, Литвинов, Круговой, Кисляк, Бевеев, Черников, Обляков, Глебов, Садулаев, Фомин, Глушенков, Тюкавин.

Главный тренер: Валерий Карпин

