Талалаев – о «Краснодаре»: «Во втором тайме не увидел их на поле»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о домашнем матче с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.
«Ребята делали невозможное, а сейчас делают то, что даже не умеют делать.
Чувство неудовлетворенности осталось. В первом тайме вышли с пиететом. Немножко поговорили в перерыве, на повышенных тонах. И во втором тайме вернулась та «Балтика», которую мы хотели видеть.
Из первого тайма понравилась реакция на гол. Когда гол пропускаем, обычно 10-15-20 минут возвращались в игру. А здесь получилось быстро.
Второй тайм – уважаю чемпионов России, но не увидел их на поле, не было ни удара в створ. А нам не хватило индивидуального мастерства в атаке и взвешенности решений.
Самое главное – спокойно доиграть до зимы, и чтобы у нас остались игроки», – сказал Талалаев.
- Гол у «Краснодара» забил Эдуард Сперцян на 3-й минуте. На 5-й у «Балтики» отличился Брайан Хиль.
- После первого круга «Краснодар» лидирует в РПЛ с 33 очками. «Балтика» идет 5-й с 28 баллами.