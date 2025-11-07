Реакция Губерниева на пожизненное отстранение Садыгова

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пожизненное отстранение от футбола Туфана Садыгова.
Бывшему инвестору «Химок» навсегда запретили заниматься связанной с футболом деятельностью.
– Правильное ли наказание избрали?
– Он столько накуролесил, я думаю, да. Уже репутация, к сожалению, не очень у этого товарища.
- Садыгов – бывший инвестор «Химок».
- Подмосковный клуб не смог получить лицензию по итогам сезона и прекратил существование.
- В сентябре «Химки» были признаны банкротом.
Источник: «Матч ТВ»