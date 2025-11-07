Реакция Губерниева на пожизненное отстранение Садыгова

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пожизненное отстранение от футбола Туфана Садыгова.

Бывшему инвестору «Химок» навсегда запретили заниматься связанной с футболом деятельностью.

– Правильное ли наказание избрали?

– Он столько накуролесил, я думаю, да. Уже репутация, к сожалению, не очень у этого товарища.