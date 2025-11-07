Туфан Садыгов пожизненно отстранен от футбольной деятельности

Бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову пожизненно запрещено заниматься связанной с футболом деятельностью. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«За неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность. За совершение Садыговым, имевшим возможность определять финансовую политику «Химок», недобросовестных и неразумных действий, которые повлеки утрату профессионального статуса по неспортивным причинам.

Садыгов может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС», – сказал Григорьянц.