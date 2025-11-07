Туфан Садыгов пожизненно отстранен от футбольной деятельности

Бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову пожизненно запрещено заниматься связанной с футболом деятельностью. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«За неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность. За совершение Садыговым, имевшим возможность определять финансовую политику «Химок», недобросовестных и неразумных действий, которые повлеки утрату профессионального статуса по неспортивным причинам.
Садыгов может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС», – сказал Григорьянц.
- Садыгов – бывший инвестор «Химок».
- Подмосковный клуб не смог получить лицензию по итогам сезона и прекратил существование.
- В сентябре «Химки» были признаны банкротом.
Источник: «Матч ТВ»