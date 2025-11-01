Введите ваш ник на сайте
Сын Роналду забил первый гол за Португалию U16

Сегодня, 15:57

Криштиану Джуниор, сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, забил свой первый гол за юниорскую сборную Португалии U16.

15-летний футболист открыл счет в игре с Уэльсом – ему дали пас на ход, и он отправил мяч в сетку примерно с линии штрафной.

Португалия победила в матче со счетом 3:0. Игра прошла в рамках Кубка Федераций в Анталье. Во вторник португальская команда также сыграет со сверстниками из Англии.

  • Криштиану Джуниор, которого также называют Криштианинью, ранее в этом году играл за сборную Португалии U15. В 4 товарищеских матчах за нее он забил 2 гола.
  • 15-летний Криштиану Джуниор тренируется в академии саудовского «Аль-Насра».

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Товарищеские матчи. Сборные Аль-Наср Португалия (до 17) Роналду Криштиану
