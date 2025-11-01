Сын Роналду забил первый гол за Португалию U16

Криштиану Джуниор, сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, забил свой первый гол за юниорскую сборную Португалии U16.

15-летний футболист открыл счет в игре с Уэльсом – ему дали пас на ход, и он отправил мяч в сетку примерно с линии штрафной.

Португалия победила в матче со счетом 3:0. Игра прошла в рамках Кубка Федераций в Анталье. Во вторник португальская команда также сыграет со сверстниками из Англии.