Сын Роналду забил первый гол за Португалию U16

Криштиану Джуниор, сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, забил свой первый гол за юниорскую сборную Португалии U16.
15-летний футболист открыл счет в игре с Уэльсом – ему дали пас на ход, и он отправил мяч в сетку примерно с линии штрафной.
Португалия победила в матче со счетом 3:0. Игра прошла в рамках Кубка Федераций в Анталье. Во вторник португальская команда также сыграет со сверстниками из Англии.
- Криштиану Джуниор, которого также называют Криштианинью, ранее в этом году играл за сборную Португалии U15. В 4 товарищеских матчах за нее он забил 2 гола.
- 15-летний Криштиану Джуниор тренируется в академии саудовского «Аль-Насра».
Источник: телеграм-канал Sport Baza