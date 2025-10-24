В «Акроне» объяснили, почему примут «Локомотив» в чужом регионе

Гендиректор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал перенос матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива» в Саранск.

Обычно «Акрон» принимает соперников в Самаре.

Игра с «Локо» состоится на «Мордовия Арене» 26 октября.

На этом стадионе в этом сезоне играл «Пари НН», пока его стадион был не готов.

«Полагаю, где-то 8–10 тысяч зрителей мы соберем – в Саранске соскучились по футболу, и зрительский интерес к нашему матчу с «Локомотивом» достаточно высокий. Так что не думаю, что мы потеряем в плане посещаемости из-за переноса матча из Самары. Скорее даже заработаем.

Игру пришлось переносить в Саранск в связи с тем, что Самара готовится к проведению форума «Россия – спортивная держава», мероприятия которого должны пройти и на нашем домашнем стадионе. Когда летом составлялся календарь сезона РПЛ, точные даты форума были еще не до конца известны, плюс на стадионе «Солидарность Арена» играют две команды – «Крылья Советов» и мы.

Прекрасно понимаем, что мы как команда развиваемся – об этом постоянно говорим и я, и главный тренер, а остальное покажет результат на поле. Настраиваемся на то, чтобы выходить и побеждать в матче с «Локомотивом». Да, эта команда еще не проигрывала в нынешнем чемпионате, но мы верим в себя. По последним матчам видим, что наша команда становится сильнее, поднимаемся вверх, поэтому рассчитываем на успех в ближайшем туре», – сказал Клюшев.