Шпилевский заявил, что он плохой тренер

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о неудачном старте сезона.

Накануне нижегородцы проиграли «Акрону» (0:1) в 12-м туре РПЛ.

Единственный гол во 2-м тайме забил Стефан Лончар.

«Пари НН» – в зоне вылета.

Следующий соперник в РПЛ – «Балтика» (26 октября).

– У «Пари НН» 10‑е поражение в сезоне. Почему так произошло?

– Тренер плохой.

– Нет ли претензий к футболистам?

– Что поделать, вы же видите изменения. Но, к сожалению, пока это не вытекает в результаты.

– Что сказали игрокам в раздевалке?

– Сказал, что неприятно находится в такой ситуации. Это был лучший матч, но, к сожалению, пока не научимся до конца доигрывать моменты, будет такой результат. У соперника была половина момента… Но это футбол. Нельзя описать, что сейчас происходит, надо глобально смотреть. Нужно смотреть и анализировать, что можно изменить.

– Как исправить ситуацию с реализацией моментов?

– Если бы я знал, я бы исправил. Мы продолжаем работать, симулировать схожие ситуации. Только за счет кропотливого труда добьемся результат. Три месяца работает вместе, и сейчас люди ждут от меня чуда. Думаю, трансформация видна. Если люди хотят видеть такую игру, как у соперника сегодня, то это не со мной. При мне такой игры не будет. Понятно, что не хочется проигрывать, ребята все сделали, чтобы выиграть, но, к сожалению, что есть – то есть.