Зидан собрал идеального футболиста, ни разу не упомянув Месси

Бывшего игрока сборной Франции Зинедина Зидана попросили собрать идеального футболиста по нескольким параметрам.
Зидан сделал следующий выбор.
Левая нога – Зидан.
Правая нога – Зидан.
Игра головой – Зидан.
Сила – Златан Ибрагимович.
Дриблинг – Алессандро Дель Пьеро.
Реализация моментов – Роналдо или Криштиану Роналду.
Видение поля – Зидан.
Дальние удары – Лука Модрич.
Стандартные положения – Алессандро Дель Пьеро, Мишель Платини, Андреа Пирло.
Единоборства – Лилиан Тюрам.
Лидерские качества – Тони Кроос.
Источник: телеграм-канал Спортса