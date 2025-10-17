Введите ваш ник на сайте
Реакция Ловчева на резонансное высказывание Станковича

Сегодня, 15:00
3

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев не согласился с мнением главного тренера московской команды Деяна Станковича.

Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».

– Станкович сказал, что его не любит российская общественность, потому что он иностранец. Не кажется, что его понесло не туда?

– Это его мнение и видение. У нас обо всех тренерах так: две игры проиграл – ты говно. Недавно Черчесов был говном для всех, а сейчас главный тренер страны.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
  • Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

Источник: ODDS
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Ловчев Евгений
Комментарии (3)
NewLife
1760703261
У Ловчева всегда правильная реакция без каких либо отклонений от линии рфс))
Ответить
crf57
1760704730
А кто назвал Черчесова "главным тренером страны"? Смешное высказывание хамелеона Ловчева!
Ответить
Странник 09
1760706051
Женя свое мнение и видение показал в 1978 году
Ответить
Реакция Ловчева на резонансное высказывание Станковича
Реакция Ловчева на резонансное высказывание Станковича
  • Читайте нас: 