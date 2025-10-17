Реакция Ловчева на резонансное высказывание Станковича

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев не согласился с мнением главного тренера московской команды Деяна Станковича.

Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».

– Станкович сказал, что его не любит российская общественность, потому что он иностранец. Не кажется, что его понесло не туда?

– Это его мнение и видение. У нас обо всех тренерах так: две игры проиграл – ты говно. Недавно Черчесов был говном для всех, а сейчас главный тренер страны.