Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Станкович назвал единственную причину, почему его не любят в России

Станкович назвал единственную причину, почему его не любят в России

Сегодня, 14:41

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович считает, что его не любят в России.

«Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране.

«Спартак» – национальный клуб, самый популярный с момента своего основания как в Москве, так и по всей России. Желающих поставить подножку «Спартаку» много. Я цель, потому что я иностранец! А «Спартак» – потому что это большой клуб, который любят огромное количество людей», – сказал Станкович.

  • Сербский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
  • В этом сезоне команда идет на 6-м месте в РПЛ.

Еще по теме:
Канчельскис дал совет Станковичу, выбирающему между «Спартаком» и сборной Сербии
Шикунов объяснил, что хорошего для «Спартака» в уходе Станковича в сборную Сербии 1
Слишкович выделил общее между Станковичем и Гаттузо
Источник: Kurir
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Еще один руководитель в ближайшее время покинет «Ростов»
14:46
Донецкий «Шахтер» проходит лицензирование для участия во Второй лиге
14:42
Станкович назвал единственную причину, почему его не любят в России
14:41
Карпин дал «Динамо» задачу найти нового игрока на одну позицию
14:14
Месси побил мировой рекорд по ассистам
13:46
«Светлая память великому клубу»: Губерниев отреагировал на ситуацию в «Торпедо»
13:28
Фото«Решение было непростым»: Арутюнянц попрощался с «Ростовом»
13:17
2
Во Франции назвали российского тренера, который мог бы возглавить «ПСЖ»
13:14
Предсказан победитель ЧМ-2026 и лучший бомбардир
12:50
2
Талалаев назвал лучшего российского футболиста в данный момент
12:36
2
Все новости
Все новости
Фото«Решение было непростым»: Арутюнянц попрощался с «Ростовом»
13:17
2
Талалаев назвал лучшего российского футболиста в данный момент
12:36
2
Кокорин рассказал о драке с известным рэпером: «Паша ему «наварил»
12:20
1
Фото«Торпедо» объявило о назначении главного тренера, которого уволило в августе
12:08
5
Президент «Ростова» подал в отставку
12:05
Кисляк раскрыл секрет Челестини в ЦСКА
11:56
1
Баринов одним словом ответил на ситуацию с контрактом с «Локо»
11:40
«Будет позорище»: Кокорин – о возвращении России в еврокубки
11:30
12
Мусаев высказался о расистском скандале вокруг Сперцяна
10:43
3
Кокорин объяснил свой уход из «Зенита»: «Большие дяди решили»
10:33
Алексей Миранчук высказался об отстранении сборной России
10:22
1
Сафонов высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
10:17
5
Кокорин рассказал о неприемлемых вещах, происходивших в сборной России
09:50
Раскрыта причина конфликта между Черчесовым и Денисовым в «Динамо»
09:36
1
Быстров назвал тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
09:17
4
Кокорин – о Паке: «Чем меньше будет таких в России – тем лучше будет страна»
09:14
6
Кокорин раскрыл содержание переписки с Заремой
01:10
5
Кокорин подробно объяснил, почему назвал «Спартак» клубом интриганов
00:48
11
Дюков отреагировал на отказ Хайкина от сборной России
Вчера, 23:34
Дюков – о снятии бана со сборной России до конца года: «Надо верить в сенсацию»
Вчера, 23:07
7
Черчесов едко пошутил на тему переноса столетия «Зенита»
Вчера, 22:49
23
ФотоЖена Карпина отреагировала на разгром Боливии двумя словами
Вчера, 22:31
Боксер Лебедев сочинил высмеивающую «Спартак» кричалку
Вчера, 22:21
11
Канчельскис дал совет Станковичу, выбирающему между «Спартаком» и сборной Сербии
Вчера, 22:10
Быстров – о дорогостоящем новичке «Зенита»: «Не показал игру даже на миллион евро»
Вчера, 21:45
ЦСКА должен Гусману деньги за трансфер игрока
Вчера, 21:31
2
ВидеоАлексей Миранчук догнал Мостового по голам за сборную России
Вчера, 21:15
75-летний скаут перешел из «Зенита» в «Спартак»
Вчера, 20:44
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 