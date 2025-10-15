Станкович назвал единственную причину, почему его не любят в России

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович считает, что его не любят в России.

«Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране.

«Спартак» – национальный клуб, самый популярный с момента своего основания как в Москве, так и по всей России. Желающих поставить подножку «Спартаку» много. Я цель, потому что я иностранец! А «Спартак» – потому что это большой клуб, который любят огромное количество людей», – сказал Станкович.