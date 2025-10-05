Сперцян записал обращение на фоне обвинений в расизме

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на обвинения в расизме. Игрок записал видео с оправданиями.

У Сперцяна и Усмана Ндонга из «Ахмата» случилась стычка по ходу матча 11-го тура РПЛ.

По ее итогам Ндонг был удален.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после игры заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга.

«Считаю неприемлемыми недоказанные обвинения в мой адрес. Смотрите камеры, читайте по губам. Я уверен в себе. Никогда себе такого не позволю. То что сейчас происходит, похоже на какой-то цирк. Решил поделиться, потому что очень много про это пишут. Я уверен в своих словах, отвечаю за них и готов на все», – сказал Сперцян.