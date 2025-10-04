Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Закрой рот, черное говно»: Сперцян совершил расистскую атаку на игрока «Ахмата»

«Закрой рот, черное говно»: Сперцян совершил расистскую атаку на игрока «Ахмата»

Вчера, 21:36
23

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг обвинил капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в расизме.

  • У игроков случилась стычка по ходу матча 11-го тура РПЛ.
  • По ее итогам Ндонг был удален.
  • Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после игры заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга.

– Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошeл помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: «Закрой рот, чeрное говно». Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что‑то придумывать, если он это сказал.

– Сперцян произнес это на английском языке?

– Нет, на португальском. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, я не воспринимал его слова. Он капитан команды, зачем такое мне говорить?

– Вы пытались донести до судьи те слова, которые сказал вам Сперцян?

– Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел ВАР, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Ахмат Краснодар Сперцян Эдуард Ндонг Усман
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1759604393
Интересно, откуда армян знает португальский язык?
Ответить
Taps
1759604837
Ай, ай .... какой позор. Гы гы гы. В России говорят только на русском, иноземный не в счёт.
Ответить
saf05
1759605191
Если это правда, то Сперцян говно
Ответить
Pourquoi pas
1759605388
Ну когда уже небелые осознают, что они чёрные?! А за г-но и я бы врезал!)))
Ответить
Artemka444
1759605751
Вот и судьи за Краснодар топят!!!
Ответить
maygli
1759606998
Не верю этому *****. Всё он придумывает, чтобы оправдать своё хамство.
Ответить
Галина Бронемясова
1759608837
не удивлюсь, если скоро изменят правила футбола. добавят опцию, что у каждого игрока и тренера висели микрофоны, чтобы можно было доказать, прослушав запись. на станковича 3 микрофона повесить, чтобы потом на кдк послушать, что он говорил судьям.
Ответить
Томик
1759615327
Что за любовь к экскрементам? Ну сказал бы "черный урод". Мог бы потом съехать с темы, заявив, что это цитата из любимого фильма-не удержался. Но это притом, если бы не пошёл разбираться, как мужчина за оскорбление, но потом вспомнив, что за мужские поступки надо отвечать, упал и начал вымаливать удаление соперника. Фу.
Ответить
Красногорск_Фан
1759616760
Загорелая разборка ))) если Сперцян хочет в Европу то должен научиться держать язык за зубами и вставать на одно колено
Ответить
Чилим.
1759620927
И в чём Сперцян не прав?
Ответить
