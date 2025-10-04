«Закрой рот, черное говно»: Сперцян совершил расистскую атаку на игрока «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг обвинил капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в расизме.

У игроков случилась стычка по ходу матча 11-го тура РПЛ.

По ее итогам Ндонг был удален.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после игры заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга.

– Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошeл помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: «Закрой рот, чeрное говно». Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что‑то придумывать, если он это сказал.

– Сперцян произнес это на английском языке?

– Нет, на португальском. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, я не воспринимал его слова. Он капитан команды, зачем такое мне говорить?

– Вы пытались донести до судьи те слова, которые сказал вам Сперцян?

– Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел ВАР, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное.