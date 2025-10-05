Заявление РПЛ по расистской выходке Сперцяна

Пресс-служба РПЛ опубликовала заявление насчет акта расизма со стороны футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

У Сперцяна и Усмана Ндонга случилась стычка по ходу матча 11-го тура РПЛ.

По ее итогам Ндонг был удален.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после игры заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга.

«РПЛ последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг другу.

Запись об инциденте во время матча «Краснодар» – «Ахмат» внесена в рапорт со слов представителей «Ахмата» и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.

Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», – заявила лига.