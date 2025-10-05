Юрист сообщил, какое наказание грозит Сперцяну за расизм

Спортивный юрист SILA Lawyers Михаил Прокопец прокомментировал акт расизма со стороны футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

У Сперцяна и Усмана Ндонга случилась стычка по ходу матча 11-го тура РПЛ.

По ее итогам Ндонг был удален.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после игры заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга.

– Мы видели, что на поле была стычка с участием футболистов. В том, что явилось ее причиной, у каждой стороны свое мнение. Теперь КДК РФС должен будет найти доказательства, был ли расизм. Возможно, будет привлечена экспертиза со стороны, чтобы прочитать по губам слова футболистов. Может быть, кто‑то из других игроков слышал высказывания Сперцяна. Также важно понимать, какую запись сделал «Ахмат» в протоколе матча, что написал судья, по какой причине удалил Ндонга.

– Что грозит Сперцяну, если КДК сможет доказать оскорбительное выражение?

– Дисквалификация на срок до десяти матчей и денежный штраф по статье о дискриминации и расизме. Но для вынесения решения КДК недостаточно только слов пострадавшего футболиста, кто‑то должен подтвердить эти высказывания. К примеру, Сперцян достаточно аргументированно высказал свою точку зрения, последовательно объяснив, что, по его версии, произошло в этом конфликте.

– УЕФА или ФИФА могут вмешаться?

– Нет. Решение по внутрироссийским соревнованиям выносит КДК РФС.