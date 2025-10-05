Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрист сообщил, какое наказание грозит Сперцяну за расизм

Сегодня, 16:09
8

Спортивный юрист SILA Lawyers Михаил Прокопец прокомментировал акт расизма со стороны футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

  • У Сперцяна и Усмана Ндонга случилась стычка по ходу матча 11-го тура РПЛ.
  • По ее итогам Ндонг был удален.
  • Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после игры заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга.

– Мы видели, что на поле была стычка с участием футболистов. В том, что явилось ее причиной, у каждой стороны свое мнение. Теперь КДК РФС должен будет найти доказательства, был ли расизм. Возможно, будет привлечена экспертиза со стороны, чтобы прочитать по губам слова футболистов. Может быть, кто‑то из других игроков слышал высказывания Сперцяна. Также важно понимать, какую запись сделал «Ахмат» в протоколе матча, что написал судья, по какой причине удалил Ндонга.

– Что грозит Сперцяну, если КДК сможет доказать оскорбительное выражение?

– Дисквалификация на срок до десяти матчей и денежный штраф по статье о дискриминации и расизме. Но для вынесения решения КДК недостаточно только слов пострадавшего футболиста, кто‑то должен подтвердить эти высказывания. К примеру, Сперцян достаточно аргументированно высказал свою точку зрения, последовательно объяснив, что, по его версии, произошло в этом конфликте.

– УЕФА или ФИФА могут вмешаться?

– Нет. Решение по внутрироссийским соревнованиям выносит КДК РФС.

Еще по теме:
Заявление РПЛ по расистской выходке Сперцяна 6
КДК призвали наказать Сперцяна по всей строгости 13
Сперцян будет ставить новые зубы после матча с «Ахматом»: «А они дорогие» 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Ахмат Краснодар Сперцян Эдуард Ндонг Усман
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759670262
Если события будут развиваться неблагоприятно, сбежит в европейскую демократическую Армению.
Ответить
Semenycch
1759670850
С одной стороны и игрок Краснодара в горячности мог сказать лишнего, армяне часто не следят за языком, с другой и рубероид из Ахмата мог немного приврать. Но КДК РФС обязаны в этом разобраться и не спускать этот конфликт на тормозах.
Ответить
АЛЕКС 58
1759682929
Когда спердян распускал свой язык,он не думал об ответной игре в Грозном
Ответить
Главные новости
Информация от ЦСКА по травме Акинфеева
19:36
3
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»
19:31
2
Примера. «Барселона» крупно проиграла «Севилье» (1:4), Алексис Санчес забил, Левандовски не реализовал пенальти
19:22
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от ЦСКА
19:13
1
Губерниев перечислил людей, которых надо менять в «Спартаке» после поражения от ЦСКА
18:56
4
⚡️ В «Спартаке» громкая отставка после поражения от ЦСКА
18:35
9
⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл на выезде ЦСКА (2:3), красно-синие вышли в лидеры
18:31
66
Акинфеева заменили в дерби со «Спартаком» – расстроенный вратарь выбросил перчатки
17:57
3
Администрацию Петербурга призвали поставить памятник Дзюбе
17:22
6
«Спартак» впервые пропустил 3 гола в первые 20 минут в чемпионате России
17:10
24
Все новости
Все новости
ВидеоГнев Барко после замены в дерби с ЦСКА
19:49
Акинфеев прокомментировал победу над «Спартаком» и свою травму
19:42
⚡️ В «Спартаке» громкая отставка после поражения от ЦСКА
18:35
9
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
18:31
⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл на выезде ЦСКА (2:3), красно-синие вышли в лидеры
18:31
66
Акинфеева заменили в дерби со «Спартаком» – расстроенный вратарь выбросил перчатки
17:57
3
Предсказан новый тренер «Оренбурга»
17:49
1
Шпилевский – о возможном увольнении из «Пари НН»: «Не думаю, что придет Гвардиола и изменит ситуацию»
17:35
Администрацию Петербурга призвали поставить памятник Дзюбе
17:22
6
«Спартак» впервые пропустил 3 гола в первые 20 минут в чемпионате России
17:10
24
Орлов задал конкретный вопрос Семаку после ничьей «Зенита» с «Акроном»
17:02
Видео«Спартак» горит ЦСКА 0:3 к 17-й минуте
16:52
51
Подробная характеристика на нового главу «Динамо»
16:39
Заявление РПЛ по расистской выходке Сперцяна
16:24
6
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
16:17
РПЛ. «Сочи» добился 1-й победы в сезоне, обыграв «Пари НН» (2:1)
16:17
4
Юрист сообщил, какое наказание грозит Сперцяну за расизм
16:09
8
Лунев двумя словами отреагировал на 5 пропущенных от «Локо»
15:52
5
ВидеоШикарный гол Боселли со штрафного в матче с «Сочи»
15:45
1
Смелый прогноз Генича на точный счет в дерби ЦСКА – «Спартак»
15:35
9
Рабинер прокомментировал отставку Слишковича из «Оренбурга»
15:30
Неутешительный для «Спартака» прогноз Радимова на дерби
15:21
1
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Спартак»: 5 октября
15:20
9
Слишкович: «Только тупые тренеры подают в отставку»
15:14
3
Казаков назвал следующего тренера сборной России
14:55
2
Генич двумя словами прокомментировал отставку Слишковича из «Оренбурга»
14:41
1
Реакция Орлова на сенсационную ничью «Зенита» и «Акрона»
14:36
1
ФотоСлишкович покидает «Оренбург»
14:26
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 