Тренер «Ливерпуля» объяснил, почему оставил Салаха на скамейке в начале матча Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал отсутствие нападающего Мохамеда Салаха в стартовом составе на матч Лиги чемпионов с «Галатасараем». В гостевой встрече 2-го тура общего этапа мерсисайдцы проиграли со счетом 0:1.

«Нам предстоит сыграть много матчей. Нас ждет важная следующая игра с «Челси». Нам нужно использовать весь состав. Игроки могут выходить в стартовом составе и со скамейки запасных. Во многих наших матчах футболисты влияли на игру, выходя на замену.

Мы говорили о том, что Мо в прошлый раз сделал хет-трик, когда вышел на замену в матче с «Рейнджерс». И я знаю, кто тогда был тренером шотландской команды. Это мой нынешний ассистент Джованни ван Бронкхорст. Так что они они уже говорили об этом», – сказал Слот.