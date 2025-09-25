Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Семак высказался о недостатке изменений в составе «Зенита»

Семак высказался о недостатке изменений в составе «Зенита»

Сегодня, 15:33

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об изменениях в составе команды в летнее трансферное окно.

– Летом вы дали понять, что помимо Жерсона и Веги хотели еще приобретений. Переживаете на эту тему?

– Трансферный вопрос требует постоянной работы. У тренерского штаба были определенные пожелания на это окно, что где‑то нужно освежить, заменить. Конечно, планировали несколько изменений, но, к сожалению, не получилось их сделать.

Будем работать. Такие ситуации случаются. Для команды, которая ставит высокие задачи, важно своевременно реагировать на те потребности, которые необходимы, чтобы оставаться на высоком уровне. Но независимо ни от чего, работа тренера подразумевает тренировать, чем мы и занимаемся, пытаемся всегда придумывать, чтобы использовать лучшие качества своих игроков.

Еще по теме:
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
  • Читайте нас: 