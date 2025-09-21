Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Рахимов прокомментировал спасение «Рубина» в матче с «Акроном»

Рахимов прокомментировал спасение «Рубина» в матче с «Акроном»

Сегодня, 08:19

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итог матча 9-го тура РПЛ против «Акрона» (2:2).

«Мы достаточно неплохо играли, и всe, что мы позволили сопернику, – это те два гола. Но мы сыграли достаточно уверенно, особенно в первом тайме. Мы позволили один эпизод – и получили гол. По игре, даже проигрывая 0:2, был еще один момент во втором тайме, больше их не было.

Команда проявила характер, не хотела проигрывать. Через минуту, после того как забили второй, могли забить и третий. В футболе так бывает, когда тебя за один‑два эпизода наказывают и ты теряешь очки. Из этой игры можно взять много положительных моментов.

Как оценить игру новичков? Им нужно время вписаться, понять наш чемпионат, нашу игру. Оба проявляют свои лучшие качества. Арройо имел два момента, которые мог реализовать. Сиве навязывает много борьбы, выполняет большой объем работы и забил свой первый мяч», – сказал Рахимов.

Даку не проставился перед игроками «Рубина» за свадьбу
Рахимов – о новичках «Рубина»: «Мы взяли Месси или Мбаппе?» 1
Тедеев прокомментировал упущенные 2:0 против «Рубина»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Акрон Рахимов Рашид
