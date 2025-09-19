Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Талалаев – о Степанове: «Надо иметь большие яйца, чтобы так пробить в его возрасте»

Сегодня, 12:46

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об игре Кирилла Степанова. 19-летний форвард калининградцев забил гол ЦСКА на 93-й минуте, а затем ударил паненкой в серии послематчевых пенальти.

– У нас мальчонка вышел один. Он вчера мог уехать домой к вечеру, косяк у него был один. Я пожелал ему забить два мяча, тогда бы он исправил этот момент. Знаю, что любой тренер из моей молодости выгнал бы. Но мы должны учитывать разницу поколений в воспитании. Мы поставили ему задачу, и он ее выполнил. Теперь будет чаще привлекаться.

– Он по‑пижонски исполнил пенальти.

– Надо иметь большие яйца, чтобы так пробить в его возрасте. У него непростой характер, но этим и привлекает. Надо брать ситуацию как быка за рога. Вчера все могло повернуться против него, но сегодня он все изменил. Посмотрим, как дальше будет развиваться его карьера.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Балтика Степанов Кирилл Талалаев Андрей
