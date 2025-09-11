РФС готовит серьезные санкции против экс-инвестора «Химок» Садыгова: «Я точно буду обращаться в ФИФА»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов пригрозил бывшему руководству «Химок».

Клуб на этой неделе признали банкротом.

Ранее сотрудники «Химок», работавшие в сезоне-2024/25, обратились в Госдуму из-за долгов по зарплате.

Главным инвестором клуба считался Туфан Садыгов. Бизнесмен дал понять, что не имеет отношения к непогашенным долгам.

Сообщалось, что Садыгов купил 50% акций турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

«Банкротство «Химок» было ожидаемым. РФС давал «Химкам» много времени для устранения допущенных решений, потому что старались погасить долги перед сотрудниками. Экстраординарной ситуации с «Химками» нет, ведь банкротятся и более крупные компании.

Мы со своей стороны возбудили в КДК дело по привлечению к ответственности руководства «Химок» из-за утраты клубом профессионального статуса.

Данный вопрос будет рассматриваться в отношении [Туфана] Садыгова. Я точно буду обращаться в ФИФА для запрета деятельности во всeм мире пожизненно», – сказал Митрофанов.