Реакция Садыгова на ситуацию с долгами в «Химках»

Бизнесмен Туфан Садыгов дал понять, что не имеет отношения к непогашенным долгам в «Химках».
- Накануне было опубликовано открытое письмо сотрудников «Химок», адресованное министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву, президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву.
- Работники жаловались на невыплату долгов, вследствие чего их семьи остались без средств к существованию.
- «Химки» существовали с 1997 года. В начале лета они обанкротились.
- В прошлом сезоне РПЛ подмосковная команда финишировала на 12-м месте.
«Не могу комментировать этот вопрос. Звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше», – сказал Садыгов, которого называли главным инвестором «Химок».
Источник: «Р-Спорт»