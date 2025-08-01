Реакция Садыгова на ситуацию с долгами в «Химках»

Бизнесмен Туфан Садыгов дал понять, что не имеет отношения к непогашенным долгам в «Химках».

Накануне было опубликовано открытое письмо сотрудников «Химок», адресованное министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву, президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву.

Работники жаловались на невыплату долгов, вследствие чего их семьи остались без средств к существованию.

«Химки» существовали с 1997 года. В начале лета они обанкротились.

В прошлом сезоне РПЛ подмосковная команда финишировала на 12-м месте.

«Не могу комментировать этот вопрос. Звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше», – сказал Садыгов, которого называли главным инвестором «Химок».