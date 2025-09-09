Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев назвал команду, которая позорила российский футбол

Губерниев назвал команду, которая позорила российский футбол

Вчера, 14:38
8

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с «Химками». Сегодня Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом.

«Баба с возу – кобыле легче. Команда «Химки» позорила российский футбол. Да, построили хороший стадион. Но в целом к Подмосковью, к Химкам и тем более к легендарной Сходне эта команда не имела никакого отношения. Поэтому отряд не заметит потери этого бойца», – сказал Губерниев.

  • «Химки» в прошлом сезоне заняли 12-е место в РПЛ.
  • Клуб не получил лицензию для участия в турнире в сезоне-2025/26 и объявил о приостановке своей деятельности.
  • У «Химок» остались долги перед футболистами и персоналом.

Еще по теме:
Губерниев: «Россия выиграла бы ЧМ, если бы ее тренировал я» 6
Реакция Губерниева на подготовку матча Россия – США 7
Губерниев считает позором, что на «Золотой мяч» не номинированы игроки из ФНЛ 4
Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Химки Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1757418230
химок нет, теперь вместо них спартаг позорит весь наш футбол!
Ответить
...уефан
1757418649
...а Губа-то, оказывается ещё и профессиональный лошара и ничего не знает о процедуре банкротства, и кто прежде всего страдает от данного действия, а с кого и взятки гладки. Дятел крупногабаритный...
Ответить
Cleaner
1757419860
Кто бы еще и Губерниева банкротом от журналистики признал. Если бы кто то и заметил потерю этого журналиста, то вздохнул бы с облегчением...
Ответить
Спартач80
1757420083
ЗПРФ!!!
Ответить
алдан2014
1757421862
Если бы в медийном пространстве исчез губерниев,то это бы точно не заметили. А если кто вспомнил ,то с радостью,что не придется читать его глупости
Ответить
bratskij
1757424443
Зачем такой бред нести, чтобы тебя медийно и обсирали. Дурачок какой то.
Ответить
val69
1757424739
Лучше назвал бы комментатора, который позорит наш футбол... Да, как сказать то про себя любимого...
Ответить
Прокс
1757433988
Москва-Швея всех позорит!!!
Ответить
Главные новости
Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
08:58
Кармо прибыл в Москву для трансфера в ЦСКА
08:28
1
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
08:15
Отбор ЧМ-2026. Боливия обыграла Бразилию и вышла в стыковые матчи
08:08
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
07:48
Покупка «Спартака», трансфер из ЦСКА в «Акрон», новый клуб Тедеско, 11:1 Норвегии и другие новости
00:42
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
Вчера, 23:57
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
Вчера, 23:49
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
Вчера, 23:42
Все новости
Все новости
Круговой – о судействе матча ЦСКА – «Краснодар»: «Момент в конце – чистый пенальти»
08:47
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Директор «Локо» не хочет обсуждать продление Баринова
Вчера, 23:21
1
Смолов: «В РПЛ много посредственных иностранцев»
Вчера, 23:08
1
Мостовой отреагировал на призывы назначить его в сборную России вместо Карпина
Вчера, 22:43
10
Дмитриев назвал лучшего игрока «Спартака» в 21-м веке
Вчера, 22:32
3
Обляков ответил, в чем Москва лучший город мира
Вчера, 22:21
1
Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Джику
Вчера, 22:03
8
Губерниев: «Россия выиграла бы ЧМ, если бы ее тренировал я»
Вчера, 21:50
6
Круговой – о Катаре: «Не представляю, как Клаудиньо играет тут каждую неделю»
Вчера, 20:51
«МЛ Витебск» назвал «Спартак» командой «мирового уровня» после 0:5
Вчера, 20:40
2
CIES предсказал чемпиона РПЛ
Вчера, 20:14
16
Раков прокомментировал обвинения в игре на ставках
Вчера, 20:04
Ветеран «Спартака» не оценил трансфер Джику: «Зачем он нужен?»
Вчера, 19:52
3
Миранчук восхитился Карпиным: «Браво, Георгич»
Вчера, 19:46
1
Спартаковец Дмитриев раскрыл сумму своей самой дорогой покупки
Вчера, 18:59
7
Шаронов оценил работу «Спартака» в летнее трансферное окно
Вчера, 18:49
2
Непомнящий оценил шансы России в матче с США
Вчера, 18:21
10
Мостовой отреагировал на банкротство «Химок»
Вчера, 17:52
1
ВидеоКлаудиньо вручил подарок Круговому после матча Катар – Россия
Вчера, 17:42
1
Реакция Губерниева на подготовку матча Россия – США
Вчера, 17:27
7
Реакция Миранчука на подготовку матча Россия – США
Вчера, 16:57
3
Костомаров заявил, что знает только одного российского футболиста
Вчера, 16:50
Отец Кокшарова пошел на открытый конфликт с «Краснодаром»: «Нам поставили ультиматум»
Вчера, 16:44
12
Кафанов: «Вратарская бригада в сборной России – одна из лучших в Европе»
Вчера, 16:36
5
Рожков рассказал, как в «Рубине» отреагировали на срыв трансфера Даку в «Зенит»
Вчера, 16:26
1
Глушенков считает, что партнеры по «Зениту» ему мало пасуют
Вчера, 16:15
4
Фото«Акрон» арендовал игрока ЦСКА
Вчера, 16:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 