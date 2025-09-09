Губерниев назвал команду, которая позорила российский футбол

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с «Химками». Сегодня Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом.

«Баба с возу – кобыле легче. Команда «Химки» позорила российский футбол. Да, построили хороший стадион. Но в целом к Подмосковью, к Химкам и тем более к легендарной Сходне эта команда не имела никакого отношения. Поэтому отряд не заметит потери этого бойца», – сказал Губерниев.