«Химки» признаны банкротом

Арбитражный суд Московской области признал АНО «Футбольный клуб «Химки» банкротом.
Сегодня суд повторно рассмотрел заявление подмосковной межрайонной ИФНС России № 13 и Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих о признании клуба несостоятельным (банкротом).
Ранее заявление о признании «Химок» банкротом было оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением. Долг футбольного клуба перед налоговыми службами составляет около 450 миллионов рублей.
- В прошлом сезоне «Химки» заняли 12-е место в РПЛ.
- Клуб не получил лицензию для участия в турнире в сезоне-2025/26 и объявил о приостановке своей деятельности.
- У «Химок» остались долги перед футболистами и персоналом.
Источник: «Матч ТВ»