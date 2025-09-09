«Химки» признаны банкротом

Арбитражный суд Московской области признал АНО «Футбольный клуб «Химки» банкротом.

Сегодня суд повторно рассмотрел заявление подмосковной межрайонной ИФНС России № 13 и Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих о признании клуба несостоятельным (банкротом).

Ранее заявление о признании «Химок» банкротом было оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением. Долг футбольного клуба перед налоговыми службами составляет около 450 миллионов рублей.