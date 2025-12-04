Стало известно, сколько денег осталось у «Химок»

В рамках процедуры инвентаризации имущества «Химок» стал известен список основных средств, состоящих у них на балансе.

На счетах в банках у клуба по состоянию на 17 ноября находилось 634 957 рублей.

У «Химок» также есть светодиодный спортивный периметр (балансовая стоимость более 6 миллионов рублей), футбольный стол (320 тысяч), две скамейки для запасных игроков (93 тысячи), ледогенератор (107 тысяч), видеокамера (114 тысяч), два дефибриллятора (110 тысяч и 50 тысяч), мебель офисная – 2 позиции (по 87 тысяч каждая), МФУ лазерное цветное (10 тысяч), сайт ФК «Химки» (861 тысяча), салат-бар охлаждаемый (119 тысяч), стол-керамогранит (62 тысячи).

В документе за подписью конкурсного управляющего содержится следующая пометка – вышеперечисленное имущество числится на балансе должника, однако передано конкурсному управляющему не было.