Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев – об экс-инвесторе «Химок» Садыгове: «Он вас уговорит продать родную мать»

Талалаев – об экс-инвесторе «Химок» Садыгове: «Он вас уговорит продать родную мать»

Сегодня, 14:48

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Туфаном Садыговым, которого называли главным инвестором «Химок».

– Поражало, что вы пошли работать в «Химки». Кажется, когда люди идут в «Химки» к Туфану Садыгову, они должны понимать, что что-то произойдет.

– У меня был защищенный контракт, подписанный юристом. И вы хоть раз беседовали с Туфаном Садыговым? Он вас уговорит продать родную мать.

– Говорят, что он вам по-прежнему должен 1 миллион 800 тысяч рублей.

– Не слушайте никого. Люди не очень любят большие цифры. За «Балтику» сейчас переживают по всей стране, и мне это приятно. Они видят, что простые ребята могут играть в хороший футбол. На этом остановимся.

Мне ничего не должны. Тем, кто работал со мной, должны, но они надеются, что долги будут закрыты.

– У них были такие же защищенные контракты, как у вас?

– Не у всех.

– Люди, которые думали, что у них защищенные контракты или дружеские отношения с Туфаном Садыговым, сейчас тоже находятся в состоянии ожидания. Возможно, вечного.

– Знаете, что я обычно на это говорю? Не экономьте на юристах.

Еще по теме:
Талалаев назвал лучшего игрока РПЛ 2
Тарасов определил лучшего тренера первого круга РПЛ 2
Талалаев прокомментировал возможное назначение в «Спартак» 5
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Балтика Химки Талалаев Андрей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Лучше бы я сидел и молчал»: Илья Мэддисон сожалеет об уходе Карпина из «Динамо»
14:38
3
Федун купил виллу во Франции за 87 миллионов
14:28
1
Галактионов попросил «Локомотив» усилиться игроком «Ростова»
13:58
2
Егоров – об уходе Карпина из «Динамо»: «Он всех красивейше размотал»
13:43
3
Карпин попрощался с футболистами «Динамо»
13:15
1
Быстров предложил воскресить тренера для «Спартака»
13:07
2
Реакция Челестини на увольнение Станковича из «Спартака»
12:52
Орлов прокомментировал отставку Карпина русской пословицей
12:40
2
Талалаев назвал лучшего игрока РПЛ
12:30
2
«Ручки опять подняли»: Быстров описал «Спартак» двумя словами
12:18
7
Все новости
Все новости
Талалаев – об экс-инвесторе «Химок» Садыгове: «Он вас уговорит продать родную мать»
14:48
Петржела назвал тренера, которого нужно вернуть «Динамо»: «Его увольнение было ошибкой»
13:27
Быстров предложил воскресить тренера для «Спартака»
13:07
2
Реакция Челестини на увольнение Станковича из «Спартака»
12:52
Орлов прокомментировал отставку Карпина русской пословицей
12:40
2
Талалаев назвал лучшего игрока РПЛ
12:30
2
«Ручки опять подняли»: Быстров описал «Спартак» двумя словами
12:18
7
Червиченко удивился решению Карпина покинуть «Динамо»
12:05
Тарасов определил лучшего тренера первого круга РПЛ
11:51
2
Губерниев дал совет Карпину после ухода из «Динамо»
11:29
4
Аршавин оценил шансы сборной России сыграть на Евро-2028
11:17
2
Радимов задал вопрос руководству «Динамо» после отставки Карпина
11:12
2
Писарев – о возможном тренере «Спартака»: «Был в шоке, когда услышал, это катастрофа»
10:55
9
Лещенко высказался об уходе Карпина из «Динамо»
10:41
4
Смородская раскритиковала «Динамо» после отставки Карпина: «Сами все развалили»
10:30
2
Газзаев прокомментировал уход Карпина из «Динамо»
10:14
5
Мостовой ответил, готов ли он возглавить «Динамо»
10:07
5
Орлов разнес Карпина: «Это же позор, тебе не стыдно?»
09:54
21
Семшов отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
09:40
Итальянский тренер отказался от предложения «Спартака»
09:28
8
Реакция Семина на уход Карпина из «Динамо»
09:18
1
Талалаев прокомментировал возможное назначение в «Спартак»
09:12
7
Черчесов оценил результаты «Динамо» при Карпине
08:55
СпецпроектКто играл вместе с Дзагоевым и Акинфеевым? Отвечайте и выигрывайте призы
08:44
7
В ЦСКА сообщили, сыграет ли Обляков со «Спартаком»
00:32
2
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
00:24
13
Станкович попрощался с футболистами «Спартака»
00:12
1
«Динамо» может переманить тренера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:55
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 